خبير اقتصادي يتوقع انخفاض أسعار الذهب عالميًا الفترة المقبلة



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي ومحلل سوق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية خطوة هامة في طريق دفع عجلة الاستثمارات بمصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على شاشة "أزهري"، أن طروحات الشركات الحكومية ستسهم في توجه الأفراد والمؤسسات نحو البورصة ، ويسهم في زيادة العمل بسوق الأوراق المالية.

وعلى جانب آخر، قال إن القطاع العقاري في مصر يشهد نهضة كبيرة وتوسع كبير، في ظل التوسعات العمرانية والمدن الجديدة والفرص الاستثمارية القوية.

وذكر الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي ومحلل سوق المال، أن هذا القطاع له مردود كبير على الاقتصاد القومي، ويتميز بنشاط واعد.

ولفت إلى أن حركة أسعار النفط تشهد تطورات جديدة، أمام أسعار الذهب فهو في "حيرة" حيث يتم تداوله عند 2031، ومن المتوقع ان يشهد انخفاضات جديدة الفترة المقبلة.