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"العمل": شروط جديدة لإضافة خانة "مهنة" بالبطاقة

02:14 م الإثنين 15 يناير 2024

بطاقة الرقم القومي

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كتب - محمد أبو بكر:

قال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن المسمي الوظيفي "مهنة" ببطاقة الرقم القومي لن يتم إضافته إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل.

وأضاف شلبي، خلال مؤتمر مهني 2030، الاثنين، أن خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات، كالآتي:

- مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات.

- مهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية.

- مهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح استشاري مشروع مهني 2030، أن التدريب التقني والمهني لديه تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، وتوفير حياة كريمة وتمكين اقتصادي لجميع أفراد المجتمع.

وأطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

بطاقة الرقم القومي إضافة خانة مهنة بالبطاقة وزارة العمل مؤتمر مهني 2030

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