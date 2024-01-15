وكيل "الشيوخ" عن مزاعم إسرائيل بمحكمة العدل بشأن غزة: نتعامل بشرف في عالم عز فيه الشرف

كتب- نشأت علي:

شن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، هجومًا على الادعاءات التي قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، عن أن مصر "مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح"، مؤكداً أن هذه المزاعم والافتراءات ما هي إلا استمرار لرؤى كاذبة مستهلكة ومحاولات للهروب من المسؤولية عن المجازر في غزة، وكذلك منع المساعدات أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن العالم شاهد على اصطفاف شاحنات المساعدات لأيام بل وأسابيع وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الدخول، ومن المقرر والمعلوم أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، التي ضربت المعبر أكثر من مرة .

وتابع وكيل الشيوخ بأن مصر تنتهج سياسة ومعايير دبلوماسية بشرف في عالم عزّ فيه الشرف، وفي عالم تحكمه ازدواجية المعايير، ولدينا رئيس وطني مخلص شجاع يدرك حجم التحديات، واستطاع إفشال مخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين، والحفاظ على القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح أبو شقة أن هناك وفودًا كثيرة عربية وعالمية شاهدت أن المعبر لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر؛ وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة.. زاروا معبر رفح من الجانب المصري و"لم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة؛ نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع" .

وعبَّر وكيل الشيوخ عن ثقته في القيادة السياسية وما تقوم به من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، بما يتوافق مع الحفاظ على القضية الفلسطينية .