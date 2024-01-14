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BBC

مساعد وزير خارجية فلسطين: وقفة مصر مع شعبنا لا يقيمها الذهب أو أي مال

10:04 م الأحد 14 يناير 2024

شاحنات المساعدات المصرية لغزة

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كتبت- داليا الظنيني:
ثمن مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض الله، دور مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، ومساندتها لقضيته العادلة على مدار السنوات.

وأضاف عوض الله، خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد أن وقفة مصر مع شعبنا لا يقيمها الذهب أو أي مال ومساعدات، فالفلسطيني يفهم أين تقف مصر العروبة والأشقاء الصادقون من القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تعاني مما يعانيه الشعب الفلسطيني وتتألم لما يمر به، لافتًا إلى أن مصر التي قدمت الشهداء والدماء للقضية على مدار سنوات، ليس غريبًا عليها أن تستمر في القيام بواجبها تجاه إخوتها الفلسطينيين.

وتابع: لا يوجد فلسطيني في غزة أو الضفة يتحدث ماذا قدمت مصر وماذا لم تقدم، مصر تقدم كل يوم، وتقف مدافعة عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وقدمت شهداءها لنا، ولذلك لا يمكن أن توضع في موضع المدافع عن مزاعم محامي إسرائيلي فاشل.

وأوضح أن إسرائيل ضعيفة بالقانون والسياسة، ولذلك خلطت خلال جلستها بمحكمة الدول الدولية الجمعة الماضية، الحابل بالنابل، والعسكر بحق الدفاع عن النفس، ودم الشهداء الفلسطينيين بالكذب والرياء الواضح.

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عمر عوض الله الخارجية الفلسطينية مصر غزة حرب غزة

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