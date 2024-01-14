إعلان

BBC

متحدث الحكومة عن تخفيف الأحمال: نأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت

08:32 م الأحد 14 يناير 2024

الكهرباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتخفيف أثر أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخاصة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية؛ تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الزيادات التي تحدث عنها وزير المالية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الوزارة ستعلن أي معلومات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن وضع خطة جديدة لتخفيف الأحمال، قال إن الاجتماعات مازالت متواصلة للتعامل مع الملف، مؤكدًا أن الملف محل متابعة شبه يومية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لتخفيف تبعات تخفيف الأحمال على المواطنين.

اقرأ أيضا :
ضبط مصنع تحت بئر سلم يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة

تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء محمد الحمصاني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظة الجيزة: ضبط ٢٣ طن مصنعات لحوم وجلود دواجن وكبدة فاسدة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

(صور وفيديوهات) تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية
* توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية
* حطم رقمه القياسي.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء اليوم
* حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة