تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 يناير

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3641 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3700 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3238 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2775 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25900 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.