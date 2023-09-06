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BBC

وزير الزراعة يتوجه لتنزانيا للمشاركة في المنتدى الأفريقي لنظم الغذاء

10:42 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2023

السيد القصير وزير الزراعة

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القاهرة- أ ش أ:
توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدى الإفريقي لنظم الغذاء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الإفريقية وتلبية لدعوة من سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة الرئاسية، كما سيشارك في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدى، فضلا عن اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الإفريقية لبحث أوجه التعاون المختلفة، وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها، يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.​

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السيد القصير وزير الزراعة تنزانيا المنتدى الأفريقي لنظم الغذاء

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