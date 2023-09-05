لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يتوجون ببطولتي إفريقيا للخماسي الحديث والكاراتيه

كتب- محمد سامي:

حققت اللاعبة ملك خالد مصطفى إسماعيل لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية بعد مشاركتها ضمن قوام المنتخب القومي للخماسي الحديث ببطولة إفريقيا التي نظمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية، ونجحت اللاعبة بذلك الإنجاز في حجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024، كذلك المساهمة في تحقيق مصر المركز الأول على مستوى البطولة الإفريقية

لفرق السيدات.

وفي سياق متصل حقق لاعب نادي طلائع الجيش اللاعب عبد الله ممدوح حنفي إنجازا رياضيا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 75 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للكاراتيه المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا تحت 21 عام والتي أقيمت فعالياتها بمدينة كازابلانكا بالمغرب وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تصدر اللاعب للتصنيف العالمي لميزان 75 كجم، كما حقق لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن البعثة ذاتها 11 ميدالية متنوعة ( 5 ذهبيات – 5 فضيات – 1 برونز ) من إجمالي رصيد البعثة المصرية والذي وصل إلى 37 ميدالية، مما أسهم في حصول مصر على المركز الثانى بمجمل مسابقات البطولة.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي المؤسسات العسكرية الرياضية بعد قدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها ، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.