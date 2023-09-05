حدث ليلاً| حقيقية شطب القاهرة من التصنيف العالمي للتراث وانخفاض أسعار الحديد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحديد يخسر 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء تتراجع لأول مرة في 2023

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء، والتي أظهرت تغيرا كبيرا في الأسعار منذ بداية 2023.

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بعد جدل عمرة البدل.. هل يجوز للمرأة النيابة عن الرجل في أداء العمرة؟

أثار الداعية الإسلامي أمير منير، جدلًا واسعا خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن إمكانية أداء عمرة لأحد الأقارب عن طريق تطبيق يسمى تطبيق عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه، ما دفع البعض إلى التساؤل عن حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل.

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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط بالتعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

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رئيس الوفد: أعددنا العدة للانتخابات الرئاسية.. وإذا لم نكن المركز الأول سنكون المركز الأول

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: إن حزبه أعد العدة للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات ليست انتخابات الوفديون فقط ولكن انتخابات الأمة المصرية ويجب أن نستوعب هذا الأمر ومن لم يستوعب حجم المهمة سوف نبحث توجيه الشكر له ونبحث عن غيره يكون مؤهلاً وقادرًا على تحمل هذه المسئولية الكبيرة.

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أحمد موسى: 750 مليار جنيه حجم الإنفاق على مشروعات التنمية في سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي كلف بتوزيع عقود الأراضي الزراعية في سيناء للأهالي، وتم تسليمهم عقود ملكيتهم الموثقة المؤمنة، من خلال وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس ومحافظ الإسماعيلية ومستشار الرئيس السيسي، باحتفالية كبيرة.

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فلسطين: إسرائيل تمنع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار آخر

قالت لجنة لتنسيق البضائع تابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف الصادرات بكل أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

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" الناس بتخزن الدولار وترجع تشتكي".. يوسف الحسيني: "العملات الأجنبية مكانها البنوك مش البيوت"

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، قيام الكثير من الأشخاص بشراء الدولار وتخزينه وتحويل مدخراتهم بالجنيه إلى دولار أوذهب، من أجل المضاربة على الأسعار، معقبًا: "اي محاولة للاحتفاظ بالدولار هتضرك بشكل مباشر على المدى القصير أو الطويل، واللي حول دولارات وضارب على أسعار الذهب الفترة الماضية، النهاردة بيقولوا اية الاسعار اللي زادت والدنيا غليت، لا دا انتا بسبب سلوكك الفردي ساهمت في هذا الأمر".

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الأعلى للثقافة يكشف حقيقية شطب القاهرة من التصنيف العالمي للتراث

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة، حقيقة شطب القاهرة من الترات العالمى تزامنا مع إنعقاد المؤتمر الدولى للتراث العالمي.

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قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، بمنطقة أبو حمامة جنوب العاصمة الخرطوم.

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ماذا يعنى إغلاق إثيوبيا لإحدى بوابات سد النهضة؟.. خبير يُجيب

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن إثيوبيا أغلقت بوابة التصريف الغربية لسد النهضة، مما يشير إلى اقتراب انتهاء التخزين الرابع للسد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم ارتفاع الخرسانة إلى 625 متر لاستيعاب ما يقرب من 40 إلى 41 مليار متر مكعب.

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دولة جديدة تقرر افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في القدس

وصل رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي اليوم الاثنين في زيارة إلى إسرائيل، وسيشارك خلالها غدا الثلاثاء في افتتاح سفارة جديدة لبلاده في مدينة القدس، والتي ستكون السفارة الخامسة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو.

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بوتين: العودة إلى اتفاق الحبوب يتوقف على تلبية المطالب الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استعداده لاستئناف اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.

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