وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى 75% بحلول 2026

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يستهدفون خفض مستوى الدين إلى 75% بحلول 2026.

وأضاف معيط، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، السبت، إنه على مدار 43 سنة، كان عام 2008 هو الأقل من حيث الدين إذ وصل إلى 78.7%، ثم عام 2009 وصل إلى 79.7%، وعام 2010 وصل إلى 80.2%.

وتابع أن أعلى نقطة للدين كانت عام 2015/2016، وعندما بدأ الإصلاح تم تخفيضه إلى 80.9%، وخلال هذه الفترة شهدت البلاد التأثر بفيروس كورونا، ما دعي الدولة إلى الاستمرار في الإنفاق بسبب المواطنين وهو م أثر على الدين حتى وصل إلى 95.6% في 2023.

وأوضح وزير المالية: الدين لم يتأثر باضطراب في المالية العامة، وسبب تغيره كان رفع سعر الصرف، مشيرًا أن الدين بتاع الموازنة العامة جزء بالجنيه وجزء بالدولار.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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