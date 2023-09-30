السيسي يوافق على قرض ياباني لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة

القاهرة (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 171 لسنة 2023 بالموافقة على قرض ياباني لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة.

ويتعلق القرار الجمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليار ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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