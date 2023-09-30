ربنا هيحاسب.. السيسي: أبواق كذب وافتراء تستهدف ضرب كل إجراء ومسار للدولة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه توجد أبواق كذب وافتراء ونشر شائعات تعمل على ضرب كل إجراء ومسار تعمله الدولة.

وأضاف السيسي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي أنت بتعمل عشان ربنا وعشانهم.

وتابع: وأنت بتعمل كده بيتم الإساءة لك ومسؤوليك هما وأسرهم ولكن لا بأس، مفيش حاجة بتروح عند ربنا، كل كلمة كذب ليها أجر، وكل إساءة ليها أجر، المسؤول اللي تم الإساءة ليه ده مش هيمشي كده، في يوم هنقف قدام ربنا وهنتحساب، مش أنا اللي بحاسب، ربنا اللي لا بيغفل ولا بينام.

وواصل: كل الكلام والأكاذيب اللي تمت خلال العشر سنوات الماضية عشان تخلي الشخصية المصرية متشككة في بلدها وليس لديها انتماء.

واستطرد الرئيس: يعتقدون أنهم هيقدروا من خلال ده يبنوا أمة، الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا التشكيك ولا الظلم ولا الهدم.