أنفقنا 610 مليارات جنيه.. مدبولي عن تنمية سيناء: عملنا مشروعات عمرها ما اتعملت

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على تطوير الإسكان؛ كالذي تم إنهاؤه بمنطقة سور مجري العيون، وفي ميادين كل مدن مصر، والعمارة ذات الطابع والتراث وكيف يتم العمل على ترميمها والحفاظ عليها؛ مثل القاهرة الإسلامية والخديوية.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن كل احتفالاتنا بسيناء عند يوم 25 أبريل؛ نعمل أغاني وأفلامًا ونتكلم عن تنمية سيناء، موضحًا وجود محاولات وأنه لا يقلل منها؛ ولكن لم يتم إنشاء أي مشروعات.

ونوه رئيس الوزراء بأنه خلال الـ9 سنوات الماضية أثناء محاربة الإرهاب بشمال سيناء، تم عمل مشروعات بكل المقاييس عمرها ما اتعملت في الدولة المصرية في كل مكان في سيناء.. 610 مليارات جنيه تم إنفاقها، والرئيس وجه مؤخرًا بخطة أخرى سيعلن عنها بالتركيز على شمال ووسط سيناء؛ باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، حتى تكون جزءًا أساسيًّا من الوطن.

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