فرص عمل.. افتتاح ملتقى يوفر 9220 وظيفة بالإسكندرية الاثنين - الرابط وكيفية التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023، بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومشاركة 31 شركة خاصة.

وأضاف محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وفقًا لبيان الوزارة، أن الوزير سيتابع خلال جولته، عملية استخراج كعب عمل إلكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح أن الوزير شحاتة، سوف يشهد أيضا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الإسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي همم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل.

وسيشهد الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، وسوف يتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

ودعا وكيل المديرية، شباب محافظة الإسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الإليكتروني المخصص للتقديم وهو:هنا ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار :

وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم جميع المستندات المطلوبة من صور للبطاقة الشخصية، وشهادة التخرج، والموقف من التجنيد، على العنوان التالي: (امام قاعة الزهراء، فندق هيلتون جرين بلازا بسموحة، الإسكندرية).