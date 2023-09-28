رئيسة القومي للمرأة تشيد بجهود بنك مصر في دعم تمكين المرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات إفتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه بنك مصر بعنوان "super she" ويستهدف موظفات البنك بهدف تعزيز دور المرأة البنك وتمكينها من الوصول إلى الى المواقع القيادية بحضور الأستاذ عاكف عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وممثلي البنك والمجلس وعدد من الشخصيات العامة ويستمر حتي يناير القادم.

,عبرت "مرسي"، عن سعادتها بمشاركتها في إفتتاح هذا البرنامج التدريبي المتميز مشيدة بجهود بنك مصر في دعم تمكين المرأة المصرية ووجهت الشكر إلي الأستاذ عاكف عبد اللطيف علي المساندة التي يقدمها بنك مصر للمرأة المصرية في جميع المحافظات مشيرا إلي جهود بنك مصر في وجود أكبر برنامج شمول مالي للمرأة في مصر وفى زيادة نسبة الشمول المالي للسيدات من ٩٪ عام ٢٠١٧ حتي ٥٧٪ عام ٢٠٢٣ وجهوده في تشجيع السيدات علي المشاركة في برنامج تحويشة لافتة إلى وجود أكثر من ١١ ألف مشروع إقراض وادخار بنكي للسيدات في مصر كما عبرت عن سعادتها بوجود أكثر من ٨٠٠٠ سيدة تعمل بفروع بنك مصر.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى الدراسات التي قام بها البنك الدولي عقب أكبر إنهيار إقتصادي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثبتت أهمية وجود العنصر النسائي في البنوك حيث اثبتت أن البنوك التي لم تسقط إقتصاديا في ذلك الوقت هي التي كانت تحت إدارة سيدة لما تتسم به السيدات من الحيطة والحرص وعدم المجازفة في إتخاذ القرار كما أثبتت الدراسات أن البنوك التي تمنح خدمات أكثر للموظفات بها تنمي بداخلهن روح الولاء والانتماء للمكان وتطلعهن للوصول إلي المناصب القيادية بالبنوك، معربة عن سعادتها بالدعم الذي يقدمه برنامج super she لموظفات البنك.

فيما عبر عاكف عبداللطيف، عن سعادته بمشاركة الدكتورة مايا مرسي في إفتتاح البرنامج التدريبي مشيدًا بالتعاون المثمر بين المجلس وبنك مصر، كما أكد على أن التعيينات في بنك مصر تتم بناء علي الكفاءة والاستحقاق دون تمييز وعبر علي سعادته بحرص موظفات بنك مصر على الإنضمام للبرنامج التدريبي super she لتمكينهن من الوصول الى أعلي المناصب مشيداً بالدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التوازن بين القيام بعملها علي أكمل وجه إلي جانب القيام بالأعمال المنزلية والالتزامات الأسرية.

ومن بين المشاركين في إفتتاح البرنامج التدريبى من الشخصيات العامة لفنان محمد صبحي الذى عبر عن سعادته بتواجده مع مؤسستين عريقتين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة مايا مرسي لدعم المرأة المصرية مضيفاً أنه يدعم التكامل بين الرجل المرأة مؤكداً أن أي مجتمع لن يتطور إلا بالأم وأنها من تصنع مجتمع حقيقي مشيراً إلي أهمية بناء البشر قبل الحجر مضيفاً إلي أن الإنسان له الحق في الدفاع عن حقوقه رجلاً أكان أم إمرأة وأن تحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع يتطلب الاهتمام بالتعليم والفن والثقافة والإعلام.

وقام ممثل من كل مؤسسة من الشركاء في البرنامج التدريبي بعرض نبذه عما ستقدمه كل شركة لموظفات بنك مصر خلال البرنامج التدريبي super she.