جمال شعبان يكشف تأثير الزعل على القلب والعين
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور جمال شعبان استشارى قلب، إن الزعل يرفع ضغط الدم ومن الممكن أن يتسبب في تسلخ بالشريان الأورطي أو جلطة أو نزيف في المخ وسكتة دماغية.
وأضاف في منشور له عبر "فيسبوك"، أن الزعل يتسبب في انقباض بالشريان التاجي ويتسبب في ذبحة صدرية، ومن الممكن أن يكسر القلب ويسبب متلازمة القلب المكسور Broken heart syndrome.
وأكد أن الشخص المكبوت من الممكن ان يسبب الزعل والكبت عتمة في العين ( مياه بيضاء) وفقدان البصر.
وتابع: "الزعل يسبب القولون العصبي ومن الممكن أن يسبب أورام القولون ويقلل المناعة".
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