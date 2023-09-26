وزير الري: زيادة المساهمة المالية السنوية للعاملين الحاليين والمحالين للمعاش

كتب - مصراوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.

وأكد وزير الري، أنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.

وأضاف أنه تمت زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة)، كما تم استحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان .

ولفت إلى أنه تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين إلى ٥٠٠٠ جنيه و ١٣ ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الأقصى المقدم للذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه، والموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه.

ووجه سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذي يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم .