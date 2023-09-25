برلمانىة تطالب باقامة احتفالية كبرى لتكريم المزارعين المتميزين فى عيد الفلاح

كتب- نشأت علي:

طالبت المهندسة جواهر الشربينى عضو مجلس النواب السابق، الحكومة تنظيم احتفالية كبرى للاحتفال بعيد الفلاح سنوياً مؤكداً أن الفلاح المصرى هو عصب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

وقالت "الشربينى"، إنه يجب أن يتم تكريم تكريم جميع الفلاحين المتميزين وزوجاتهم وابنائهم خلال هذه الاحتفالية من خلال رصد حقيقى للمزارعين الذين يحققون انتاجية كبيرة فى مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مؤكدة أن تنظيم هذه الاحتفالية سيكون حافزاً كبيراً لتشجيع جميع المزارعين على تحقيق المزيد من النجاحات فى انتاجية مختلف المحاصيل الزراعية.

كما طالبت الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة والحوافز التشجيعية للفلاح المصرى موجهة التحية للرئيس السيسى على إعطاء أولوية قصوى لملف الزراعة في مصر وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى فى القطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وأكدت البرلمانية، أنها كانت تحلم على مدى العقود الماضية بأن ترى كل الصحارى والمناطق المصرية على مستوى الجمهورية مكسوة باللون الاخضر وتنشر فيها جميع المحاصيل الزراعية وجاء الرئيس السيسى ليحقق هذا الحلم لى ولكل المصريين مشيرة الى أن صحارى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والعوينات والواحات وغيرها من المناطق الأخرى اصبحت تتزين باللون الاخضر.

وقالت إن التاريخ سجل بحروف من نور نجاح جيش مصر الأخضر من الفلاحين المصريين وزوجاتهم من فلاحات مصر العظيمات الذين تقدموا الصفوف وتواجدوا بالحقول المصرية على مستوى الجمهورية خلال مواجهة مصر مع فيروس كورونا مؤكدة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى لم تحقق الأمن الغذائى للمصريين فقط بل تضاعفت صادرات مصر من مختلف المحاصيل الزراعية خلال مواجهة فيروس كورونا.