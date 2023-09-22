"العمل" تتخذ إجراءات جديدة لزيادة عدد المشروعات الصغيرة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل "إنفوجراف"، يوضح تنفيذ الوزارة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة.

وأضافت العمل في بيان لها، أنها أطلقت حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات؛ لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما قامت بالاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها وتوفرها الدولة في هذا الشأن.

وكان حسن شحاتة، وزير العمل، أعلن منذ أيام في دورة تدريبية لمحرري العمل في وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة والقنوات الفضائية، إطلاق حملة توعية، موجهًا مديريات العمل، تنفيذ ذلك من خلال التنسيق مع كل شركاء التنمية.

كما وجه شحاتة، تنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، ومع الشباب، وأيضًا حث وسائل الإعلام على التوسع في الفقرات والبرامج والتقارير الإعلامية بشأن تحقيق ذلك الهدف، ورصد جهود الدولة، والنماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف.

كما وجه الوزير، إدارة الإعلام بالوزارة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين، أن تتخلل كل الأنشطة فقرات قصيرة عن قيمة العمل، وأهمية التدريب المهني، وخطط الدولة؛ لربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.