غير آثم في هذه الحالة.. الإفتاء تحدد حكم مَن فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم
كتب- إسلام لطفي:
ذكرت دار الإفتاء أن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وأضافت الدار في فتوى لها نشرتها على موقعها الرسمي، ردًا على سؤال أحد المواطنين الذي نص على "ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟"، أنه على المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها.
وتابعت: وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.
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