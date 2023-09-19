وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان تطوير منظومة المخلفات الصلبة ببورسعيد

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على أرض جميع محافظات الجمهورية والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة ودعم القطاع الخاص الذي يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.

وفي السياق ذاته، عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا بحضور محافظ بورسعيد مع وفد شركة ريلاينس (زيرو كربون) للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمنة من المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية في إطار سعي الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغير حقيقي في مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات، ودعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سعي وزارة البيئة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة في استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل للتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو 14 جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.

وأضافت ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش عددا من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذي يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتي البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والارتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، كما يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مشروع الشركة يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.

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