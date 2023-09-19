"الهجرة" تبحث التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول مهارات الإدارة والقيادة وكذلك محاور المهارات الشخصية، وذلك بحضور اللواء محمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والدكتور إبراهيم أمين معاون وزيرة الهجرة لشئون التنمية الإدارية.

ورحبت السفيرة سها جندي بالدكتورة رشا راغب، مؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم مع الأكاديمية ورغبتها في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق استفادة لشرائح مختلفة من مواطنينا بالخارج مما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية تتسم بالحداثة وكذلك تشمل البعد الوطني في مجالات الإدارة والقيادة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج يثبت نجاح التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج وجار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة الذي يعتبر فريداً والأول من نوعه الذي يوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم ويعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية في الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه في ضوء جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مضيفة أنها لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمي والتدريبي لبرنامج تدريب المصريات بالخارج في نسختيه الأولى والثانية، ما أكسبهن بعدا مهما في التصدي للشائعات التي يريد البعض الترويج لها بالخارج.

واقترحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة إمكانية إطلاق برنامج يوجه للرجال والشباب من المصريين بالخارج، مماثلا لما تم تقديمه من الأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، يستهدف محاور المهارات الشخصية والقيادية والإعلام والعلاقات العامة والتاريخ والهوية والثقافة المصرية ومحور التوعية العامة والأمن القومي وغيرها من المحاور التي تساهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط مواطنينا بالخارج بوطنهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب، عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزارة الهجرة، لتقديم مزيد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج حتى يتمكنوا من الاستفادة مما تقدمه الأكاديمية من خدمات تدريبية مهمة، وتستعد الأكاديمية لبدء مرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من "برنامج المصريات بالخارج"، وهو ما يعكس نجاح النسختين الأولى والثانية.

وأضافت: لمست التأثير الإيجابي للبرنامج على شخصيات المشاركات به نتيجة لمحتوى البرنامج المتنوع بين تنمية المهارات الشخصية والمهارات القيادية بجانب التعريف بإنجازات وتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة وكذلك تنفيذه عدد من الزيارات لأهم المشروعات القومية ومنها زيارة قناة السويس الجديدة.

وطلبت الدكتورة رشا راغب، من السفيرة سها جندي، الترويج لبرنامج المصريات بالخارج في عدد من الدول من خلال عمل وزارة الهجرة حتى يصل للمصريات في مختلف دول العالم وحول مقترح الوزيرة الخاص بإطلاق برنامج تدريب للرجال المصريين بالخارج.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية على استعداد لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها ستعمل على الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقاءها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها بالمصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج".

وشهد اللقاء التباحث في إمكانية بدأ الترتيب لعمل زيارات للشباب المصري بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الجهات المعنية الأخرى، تشمل هذه الزيارات المشروعات القومية وكذلك المناطق الأثرية والتاريخية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وتعزيز روح الولاء والانتماء لبلدهم، من خلال تسليط الضوء على جهود التنمية وكذلك التعريف بالحضارة المصرية الممتدة عبر التاريخ.

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