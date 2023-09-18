"الزراعة": تجريع 1341 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بجنوب سيناء

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في جنوب سيناء على مدار يومين لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ل 129 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل164 رأس ماشية وعلاج الطفيليات الدخلية ل 866 حالة وتم عمل 9 عمليات جراحية وتم تحصين 173 حالة بالتحصينات غير السيادية، وتم تجريع 1341 حالة لدى 246 مستفيدا من صغار مربيي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.​