شروط خاصة لتقليل الاغتراب والتحويلات على المعاهد الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

كتب- عمر كامل:

أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وأعلن نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة، وبلغ عدد الطلاب المرشحين 135539 في الشعبة العلمية و85385 في الشعبة الأدبية، ليكون إجمالي للطلاب المرشحين 220924 طالب وطالبة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيسمح للطلاب بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات أمام طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة غدا الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة سيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

وأكد مكتب التنسيق أن التحويلات بين المعاهد تتم في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.