عودة برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي السبت
كتب- إسلام لطفي:
تعود الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لتقديم برنامجها اليومي "كلمة أخيرة" اعتبارا من السبت المقبل ١٦ سبتمبر على شاشة ON على الهواء مباشرة في التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد انقضاء إجازتها السنوية.
و"كلمة أخيرة" برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء.
ويناقش البرنامج جميع الملفات والقضايا المهمة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وفنيًّا ورياضيًّا، وكل ما يشغل الرأي العام، من خلال وجهات نظر مختلفة عبر آراء المتخصصين في كافة المجالات.
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