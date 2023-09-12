العاصفة دانيال.. أول تحرك برلماني لمعرفة خطة الحكومة لمواجهة المنخفض الجوي

كتب- سامح سيد:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومةَ بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة "المنخفض الجوي الجديد" الذي تتعرض له القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة.

وقال شمس الدين إننا على موعد مع العاصفة دانيال التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وأكدت قرب وصولها إلى مصر من ناحية ليبيا، ناصحةً المواطنين بتوخي الحذر من عدم استقرار أحوال الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وطالب شمس الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، الحكومةَ بالإسراع في توعية المواطنين من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإخبارية ووسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بجميع الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتخذوها لمواجهة الآثار السلبية والخطيرة لعاصفة "دانيال"؛ خصوصًا بعد أن كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر وموقف العاصفة دانيال من الوصول إلى مصر، وتأكيدها أن مصر ستتأثر بامتداد منخفض جوي مقبل من غرب البلاد، وهذا المنخفض هو بقايا العاصفة دانيال التي أثرت على ليبيا.

وطالب النائب الحكومةَ بضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ؛ خصوصًا مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم؛ بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة، مع قيام كل الجهات المعنية بدورها ومسؤولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلي للمهام والمتابعة المستمرة؛ خصوصًا مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية وإعلانها للرد على أي شكاوى أو استغاثة عاجلة، مناشداً جميع المواطنين بصفة عامة والمواطنين من مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية؛ بالتزامن مع قرب وصول العاصفة دانيال إلى مناطق متفرقة بمصر، باتباع الإجراءات التي سوف تعلنها الحكومة.