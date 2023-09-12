حدث ليلاً| قانون التصالح على مخالفات البناء.. وتطورات العاصفة دانيال

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الفريق مهاب مميش يكشف تأثير الممر الاقتصادي للربط بين الهند وأوروبا على قناة السويس

كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، تأثير الممر الاقتصادي للربط بين الهند وأوروبا على قناة السويس، قائلا أنه لا بديل عن قناة السويس كونها أسرع الطرق فى النقل البحرى.

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الحجز خلال أيام.. ننشر أسعار شقق سور مجرى العيون "أرابيسك"

انتهت الشركة السعودية المصرية للتعمير، المملوكة بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، من حجز المرحلة الأولى من شقق أرابيسك بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، خلال أول يوم من فتح باب الحجز.

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زهاء 2900 وفاة.. حصيلة جديدة لضحايا الزلزال في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2862 قتيلا ، و2562 مصابا.

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وزير العدل: قانون التصالح على مخالفات البناء سيظهر للنور قريبًا

قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، إن الوزارة والحكومة انتهوا من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسنراه قربياً في مجلس النواب، وكل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.

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وزير العدل: الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية تقوم على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو غيرها .

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إعصار دانيال.. انهيار سدين في مدينة درنة جراء السيول

أعلن المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية انهيار سدين في المدينة، حسب بيان نشره المجلس على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، ونقلته بي بي سي.

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إعصار دانيال.. الإمارات ترسل مساعدات إغاثية عاجلة وفرق إنقاذ إلى ليبيا

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات.

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رئيس البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، تفاصيل المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري؛ لمساعدة على تطوير الزراعة وتنمية موارده.

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قرار عاجل من مكتب التنسيق لعدد من طلاب الشهادات العربية والأجنبية

أعلن مكتب التنسيق أنه وفي إطار أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، يقترب المكتب من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات اللأخرى.

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السيسي يوجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

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"الأهلي فاروس" تتوقع تثبيت سعر الفائدة بالمركزي في الاجتماع المقبل

توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم السنوية في الارتفاع.

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