برلماني يكشف لمصراوي أسباب ارتفاع التضخم السنوي



كتب- سامح سيد:

كشف النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي، موضحًا أنه لم يتم تشغيل شريان الاقتصاد الحقيقي الكامن في الصناعة والجميع معتمد على الاستيراد.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.4% خلال أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو من العام الجاري.

وأضاف "مغاوري" لمصراوي، أنه لابد من الاتجاه للتصنيع الوطني لتقلي لفواتير الاستيراد من الخارج والحد من الاقتراض، مشيرًا إلى أن السوق غير مستقر وفي حالة عدم استقرار وترقب، بالإضافة لتحكم السوق السوداء التي ترفع الاسعار وتصل فيه لمعدلات كبيرة مما يتسبب في إحداث حالة ركود.

وأشار إلى أن مجالات الاستثمار المتمركزة في الإسكان بأنواعه المختلفة لايحقق النتائج المرجوة للاقتصاد مع عدم تشغيل المصانع والبنية الأساسية ليست لها مردود سريع على حركة تصنيع وكلها عوامل ساهمت في زيادة حجم التضخم.

وشدد البرلماني، على ضرورة الحد من الاقتراض معتبراً أنه أحد أسباب التضخم.