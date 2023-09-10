انطلاق فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الـ ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير- هاني رجب:
انطلقت قبل قليل، فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي ال٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يلقي التوصيات الختامية للمؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووثيقة القاهرة للفضاء الإلكتروني.
وتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:
1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
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