المولد النبوي 2023.. مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالأزهر الشريف - مستند
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقرب حلول العام الدراسي الجديد.
ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد، بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد ٣٠ سبتمبر المقبل، بناء على ما أقره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
سوق مصراوى
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