اليوم.. "صالون نفرتيتي" بقصر طاز يناقش تاريخ الموسيقى عبر العصور



كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء اليوم الأحد 10 سبتمبر، لقاء جديد من "صالون نفرتيتي الثقافي" تحت عنوان "الموسيقى من ترانيم المعابد إلى التكنو هاوس".

يناقش كل ما يتعلق بالموسيقى وتاريخها بما فى ذلك الإبداعات الفنية للإيقاع والنغم والصوت منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفنون الموسيقية الحديثة، كما يتناول اللقاء الطريقة التي أصبحت بها الموسيقى جزءًا أصيلاً من ثقافة المجتمعات البشرية في كل مكان، واستخدامها في مختلف الفنون الإبداعية، بما في ذلك المسرح ودور السينما والراديو والتلفزيون.

يشارك فى اللقاء ضيوف الصالون: دكتورة رشا طموم- أستاذة النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أحمد مصطفي أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مروان فوزي أستاذ النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

كما يقدم المطرب الشاب محمود عزت، والعازف آسر أدهم عدد من الفقرات تمثل مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية والموسيقية.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد الأحد الثاني من كل شهر لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية.