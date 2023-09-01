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BBC

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بهذه الأماكن خلال الساعات المقبلة

11:09 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة 1-9-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاع في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بارتفاع حرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط للرياح على مدار اليوم، وتكون السحب غائم جزئي على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمواج تكون خفيفة إلى معتدلة بالبحر المتوسط بارتفاع 1 الى 1.5 متر، وتكون أيضاً معتدل على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

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طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبري الأرصاد

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