5 أسباب تمنع قبول كارت شحن عداد الكهرباء.. و"حماية المستهلك" يوفر 6 منافذ للشكاوى

‏كتب- محمد صلاح:

حدَّد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع.

وتمثلت أسباب رفض الكارت وفق ما نشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في:

1- الكارت لا يعمل "تالف".

2- عدم تنشيط وتحديث الكارت.

3- الكارت به شحنة لم يتم تفريغها من قبل.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

5- كارت الشحن لا يخص العداد ذاته.

منافذ استقبال الشكاوى

يوفر جهاز حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء 6 منافذ لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بالكهرباء، وهي:

1-من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2-من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3-من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر - رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4-من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5-من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6-الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).