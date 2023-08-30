محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد.. تعرف على السبب

الجيزة - أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسي يضمن إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال مكافئة المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لقرية "ميت القايد" بمركز ومدينة العياط "فوزية سيد علي"، حيث تم منحها مكافأة مالية تعادل شهرًا من راتبها؛ لتفانيها في العمل والقيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه.

وأضاف المحافظ أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو متابعة مدى التزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأوضح أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وتضمنت الجهود التي تم بذلها بالوحدة المحلية بميت قايد، متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكة الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة، بجانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء وترشيد استهلاك الكهرباء والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالوحدة المحلية والتي بلغت نسبة إنجازهم 80%.

كما شملت الجهود، رفع كفاءة وتطوير المدخل الرئيسي لقرى (المقاطفية، ومنشأة أبو العباس وكفر بركات) وتشجير طريق مصر/أسيوط الزراعي نطاق الوحدة، ومداخل القرى، والطرق الواصلة بين القرى وتنفيذ إزالة لمخالفات البناء بنسبة 100% والسعي نحو تطبيق الجمع السكني للمخلفات بنسبة مرتفعة وكفاءة الإنارة بالوحدة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.