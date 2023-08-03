القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (2) فنيين للعمل بالسكة الحديد

كتب- محمد سامي:

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم (2) فنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءا من استقبال الدارسين مرورا بالتدريب التخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

وألقى اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القوات المسلحة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، وتوفير الإمكانيات التي تسهم في إكساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأكد اللواء أركان حرب أسامة نجا، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، حرص القوات المسلحة على تأهيل الخريجين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقًا لأعلى معايير الانضباط الذاتي والمستوى العلمي الراقي لخدمة الوطن.

وقدم المهندس محمد عامر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال كلمته، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل الخريجين وفقا لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع والمرور على معرض مشاريع التخرج التي أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمي متميز.

حضر الاحتفالية، اللواء أركان حرب خالد شوقي، مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة النقل.​