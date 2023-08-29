إعلان

BBC

شيخ الأزهر يبحث مع مندوب السعودية بجامعة الدول العربية سبل تعزيز التعاون

06:47 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضرورة التلاحم العربي والترابط الإسلامي، وخلق قدوات عربية قادرة على إلهام الشعوب العربية والإسلامية، والاهتمام بتنمية قدرات الشباب العربي وتنمية مواهبهم في مختلف الميادين، وتأهيلهم للمشاركة في حمل راية السلام وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب السفير عبد العزيز المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهودٍ لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واتفاقه مع رؤية فضيلته في ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

سوق مصراوى

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الشعوب العربية والإسلامية مشيخة الأزهر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الرقابة الصحية": اعتماد مجمع طبي ومراكز صحية بـ 4 محافظات
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| رسمياً.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بالجامعات