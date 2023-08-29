وزير الزراعة يؤكد أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق المزيد من الفوائد للمزارعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح، بحضور ممثلي البنك الزراعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي، وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح، وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات.

وشدد القصير على ضرورة أن يتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.

ووجه الوزير، قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أي مشكلات وحلها على الفور.​