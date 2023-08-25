"القومى للمرأة" يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري على انضمام مصر لتجمع بريكس
كتبت- نور العمروسي:
هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر لعضوية المجموعة في الأول من يناير 2024.
وأشارت مايا مرسى رئيسة المجلس، إلى أن دعوة مصر لعضوية دائمة فى "بريكس" بحلول يناير 2024 تؤكد قوة علاقات مصر الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، موضحة أن تلك العضوية سوف تتيح العديد من المنافع الاقتصادية على الدولة المصرية، أبرزها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مؤكدة أن هذا القرار سوف يساهم فى دفع الاقتصاد المصري للأمام باعتبار تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.
تجدر الإشارة إلي أن مجموعة "بريكس" (BRICS) هو تكتل إقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006 ويضم هذفي العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس إقتصادات هذه الدول إقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا.
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