رئيس "الوجه القبلي": نستهلك يوميًا ١٢ ألف طن مازوت.. ومحطة غرب أسيوط "احتياطية"

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء: إن حادث انهيار أحد أحواض محطة توليد غرب أسيوط المركبة لم يؤثر على إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية التي تعتمد معظم المحطات التابعة لها على المازوت في توليد وإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات التابعة للشركة تستهلك كميات كبيرة من المازوت وبعض الكميات البسيطة من السولار حيث يبلغ متوسط المازوت المستخدم يوميا ١٢ ألف طن.

وأكد "مختار"، لمصراوى، أن الاستعانة بكميات السولار يكون في وقت الذروة فقط (ساعتين أو ثلاثة) فقط بينما معظم الوقت يتم الاعتماد على المازوت، موضحًا أن الشركة تعتبر الأعلى استهلاكا المازوت بين شركات الإنتاج.

وأضاف أنه يتم إنتاج يوميًا قدرات كهربائية تبلغ ٨٤ ألف ميجاوات على مدار اليوم من خلال المحطات التابعة للشركة المتمثلة في محطة انتاج الوليدية قدرة ٦٠٠ ميجاوات والوليدية الجديدة ٦٧٠ ميجاوات وجنوب حلوان ٦٧٠ ميجاوات والكريمات ٦٣٠ ميجاوات وكلهم يعتمدون على المازوت في إنتاج وتوليد الكهرباء باستثناء مديول واحد بمحطة الكريمات ينتج ٧٥٠ ميجاوات يعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة.

ونفى توقف أي محطات عن العمل نتيجة لوجود أي مشكلات وانما هناك بعض المحطات التى يتم توقفها لعدم الحاجة لها وهو إحتياطية يتم تشغيلها عند الحاجة إليها مثل محطة غرب أسيوط المركبة التى تبلغ قدرتها ١٥٠٠ ميجاوات، بالإضافة ايضا لمديول بمحطة الكريمات المركبة ينتج ٧٥٠ ميجاوات وكذلك هناك ٣ وحدات بمحطة جنوب حلوان اثنتان تعملان مقابل الثالثة احتياطية.