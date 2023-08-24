أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ على، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارًا من 26/8/2023.

وحصل أحمد الشيخ على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992، كما حصل على دبلومة في الاستثمار والتمويل عام 2000 من نفس الجامعة.

وكذلك حصل على دبلومة في أسواق المال عام 2001 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وماجستير إدارة أعمال في عام 2002 من الأكاديمية نفسها.

شغل "الشيخ" العديد من المناصب خلال حياته المهنيه.

تولى منصب مشرفًا في شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي ما بين الفترة 1993- 1997.

وفي الفترة ما بين 2003-2005 عمل مدير عام إدارة عمليات السوق.

عمل كمساعد لنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة ما بين 2005-2011.

وعمل مساعد رئيس الهيئة لشؤون السوق ما بين الفترة 2011 -2013.

ورئيس قطاع العضوية في البورصة المصرية في الفترة ما بين 2013-2018.

تولي منصب مساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول خلال العام 2018.

تولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في ديسمبر 2018.

يعمل محاضرًا في الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECM» والبورصة المصرية.

شغل منصب عضو مجلس إدارة كلًا من شركة مصر لنشر المعلومات "EGID"، وشركة أي جي إي تي للخدمات التقنية "EGIT"، وشركة البورصة المصرية القابضة لتمنية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر

يذكر أنه انتهى اليوم مدة تعيين رامي الدكاني قائمًا بأعمال رئيس البورصة المصرية، بعد مرور عام على توليه المنصب في 25 أغسطس الماضي.