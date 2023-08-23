الطقس غدا الخميس.. أمطار تصل لـ "رعدية" وحرارة شديدة بهذه الأماكن
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 24/8/2023.
وأضافت الأرصاد في بيانها، أن درجات الحرارة وحالة الطقس، يسودها الخميس طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تنشط على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً، وتتواجد الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.
وفيما يلي درجات الحرارة الخميس 23/8/2023 وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية:
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