طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود الساعات المقبلة خلال اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت في بيان لها، أن السحب المنخفضة تظهر صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، وارتفاع الأمواج من 3:2.5 متر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: