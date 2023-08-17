انتهاء المرحلة الأولى.. العمل تطلق البوابة "الجيومكانية" المعلوماتية قريبًا



كتب- محمد أبو بكر:

تُعد البوابة الجيومكانية المعلوماتية الداعمة لتكنولوجيا المعلومات من الخطط المهمة والمرتقبة لوزارة العمل بصدد الإعلان عنها قريباً، خاصة وأنها تضم بيانات ضخمة ستساعد كل فئات المجتمع.



قال حسين البكباشي مستشار وزير القوى العاملة: إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبوابة الجيومكانية المعلوماتية وبصدد الانتهاء من المرحلة الثانية حالياً، وخلال شهرين إلى 3 شهور بحد أقصي سُتطلق المرحلة الأولي رسمياً لأنها حالياً بالمرحلة التجريبية.



وأضاف "البكباشي" لـ"مصراوي" في تصريحات خاصة، أن المرحلة الأولى للبوابة الجيومكانية قيد التجريب، وهي عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة تساعد المواطنين في البحث عن معظم الاحتياجات.



وأوضح أنه يمكن للمواطن بدلاً من البحث عن أرقام جهة أن يقوم بتحميل التطبيق أو الدخول إلى الموقع فور إطلاقه والبحث عنه، ويوضح حجم العمالة في محافظة الفيوم على سبيل المثال والبطالة في المنيا ومراكز التدريب والمديريات و موقعها والاتجاهات الخاصة بها.



وتابع: ( البوابة هتعمل حصر بالموجود سواء وظائف عمل متاحة أو كام واحد تم تعيينه خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التي تقدم لذو الاحتياجات خلال السنة ومقارنتها بالسنة السابقة، ودائماً ما تنقل الصورة بيان أسرع من التنقل بين الأرقام والجداول).



ولفت إلى أن التطبيق سيتوفر به مراكز التدريب والدورات المتاحة، وعدد الدورات في كل مجال، والخريجين، والأشخاص الذين تم تشغيلهم، و الناجحين والحاصلين على مستوى شهادة قياس مهارة، فجميعها هي بيانات الوزارة تترجم على خريطة بحيث تكون الأرقام مبسطة وسهلة.



وأوضح أن المرحلة الثانية ستكون استكمال بيانات غير متواجدة بالمرحلة الأولي، وأنها ستتبع المرحلة الأولى بعد إطلاقها، ولن يكون هناك مراحل أخري، وستكون البوابة متاحة عبر موقع ويب أو تطبيق على الهاتف المحمول.



وأكد أن البوابة ستكون مفيدة لكل الفئات خاصة وأن الهاتف المحمول أصبح في كل يد بالوقت الحالي، وسيكون التطبيق متاح أيضاً للفنيين الباحثين عن دورات تدريبية ولا يستطيعون الوصول إليها أو إلى موقع المكان.