أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الطقس اليوم.. الأرصاد تتوقع سقوط سيول على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، محذرة من اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت لأرصاد أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية وخليج السويس وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س فيما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، وترتفع الأمواج بالبحر المتوسط وتكون 1.25 إلى 1.75 متر، وتكون كذلك بالبحر الأحمر وتصل من 1.5 إلى 2.25 متر.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 40 % على مناطق من جنوب سيناء وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناً على سلاسل البحر الأحمر.