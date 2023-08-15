ما مهام عمل الطيار؟ ومتى يوجد بالمطار قبل الإقلاع؟

كتب- محمد عبيد:

يعتقد ركاب كثيرون أن الطيار وظيفته الجلوس داخل قمرة القيادة فقط والإقلاع والهبوط ومتابعة سير الطائرة والاعتماد على الطيار الآلي طوال الرحلة، وأنه يتقاضى آلاف الدولارات مقابل ذلك. ولا يعرف كثيرون أن طبيعة عمله خاصة للغاية ولها مهام محددة تبدأ من قبل إقلاع الرحلة.

يستعرض "مصراوي" مهام الطيار من قبل الإقلاع وحتى وصول الرحلة .

1- يصل الطيار إلى المطار قبل الرحلة بـ3 ساعات .

2- يوقع الطيار والمساعد على الحضور، ويأخذان أوراق الرحلة (بها معلومات عن عدد المسافرين وأسمائهم، ونوع الطائرة وتاريخ صيانتها).

3- يذهب الطيار إلى غرفة خاصة للطيارين بها استراحة بسيطة (لشرب القهوة والشاي والأكلات الخفيفة).

4- في نفس الغرفة توجد أجهزة كمبيوتر تزود الطيارين بمعلومات دقيقة عن الرحلة (سرعة الرياح- حالة الغيوم درجة الرطوبة- درجة الحرارة- التقلبات المتوقعة- الخطة البديلة في حالة الطوارئ).

5- الطيار يتسلم سجل الطائرة من المهندس المختص بنوع الطائرة، ويتأكد من عدم وجود عطل بها والسماح للطائرة بالإقلاع؛ حيث يصعد الطيار للطائرة ويقوم بالأعمال الأخرى؛ للتأكد من الجاهزية .

6- قبل الطيران بـ30 دقيقة، يركب الطيار الطائرة، ويتسلم تقريرًا عن الطائرة موقعة من قِبل الفني المختص (يقر بعدم وجود خلل في الطائرة ) ، ويقوم الطيار بفحص أجهزة الطائرة كاملةً، ويطلب من كبير المضيفين فحصَ داخل ِالطائرة كليًّا، ويتسلم منه تعهدًا بفحص داخل الطائرة .

7- يطلب من مضيفي المطار السماح للركاب بدخول الطائرة، وفي هذه الأثناء يرتب مع مساعده وبرج المراقبة خطة الرحلة والارتفاع بعد التأكد من قياس الضغط الداخلي ومؤشر الوقود اللازم للرحلة .

8- يطلب الإذن من برج المراقبة بدفع الطائرة للخلف؛ استعداداً للإقلاع .

9- يقلع الطيار برحلته ويسير وفقًا لجدول الرحلة حتى نقطة الوصول والهبوط بسلام .