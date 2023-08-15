صياغة قوانين دولية تجرمه.. وزير الأوقاف: السماح بحرق الكتب المقدسة يخلق الإرهاب



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يتم الآن من تعاون بين واعظات الوزارة وراهبات الكنائس، يؤكد أن مصر دولة عظيمة تمارس سياسة شريفة، مؤكدًا أن ما يحدث من تقنين وضع الكنائس ووجود المسجد بجوار الكنيسة وحرص الرئيس على الحضور فى كل المناسبات الدينية يؤكد مبادىء الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن المسلم مصطلح يطلق على كل من يسلم لله عز وجل فالإسلام تسليم الأمر لله عز وجل، مضيفا أن التسامح الديني لا يجيز على الإطلاق حرق الكتب المقدسة فمجرد السماح به أمر يخلق الإرهاب،

ويجب صياغة قوانين دولية تجرم حرق الكتب السماوية وأذى الآخرين فى معتقداتهم، موضحا أن أصل الأديان جميعا قائمة على التسامح والعيش المشترك.

وتابع: ما يحدث من تغيرات مناخية أمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية لعلاقتنا به عز وجل فالتسامح الدينى لا يحرق الكتب لأي طائفة دينية أيا كانت، ودائما نذكر الأئمة والدعاة بضرورة تفعيل التسامح الدينى فلا يجوز لأحد على أحد إطلاقا الحكم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار ولا يجب الدعاء يا رب أحشرنى مع فلان، فأمر الجنة والنار والثواب والعقاب عند الله عز وجل.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلي و الدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.