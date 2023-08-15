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الإستخدام الأمثل.. توصيات من"الكهرباء"بشأن ضبط درجة حرار التكييف

09:00 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2023

التكييف

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كتب_محمد صلاح
يهتم العديد من المواطنين الإقبال على شراء التكييفات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لتلطيف درجة حرارة الغرفة التي يجلسون بها،إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التى تؤثر على كفاءة عمل التكييف،وتجعله يعمل بقدرة أقل.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين حتى يتمكنوا من استخدام الأجهزة الكهربائية الاستخدام الأنسب، ونوضح من خلال هذا التقرير خطأ شائع يقع به مستخدمو التكييف، وطريقة الاستخدام الأمثل له، وفق الصفحة الرسمية للجهاز التي جاءت كالتالي:_

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، أن هناك خطأ شائع يقع فيه كثيرون من مستخدمي التكييف، ويؤثر على قدرته وكفاءته ، إذ يجهل العديد منهم أنه من الضروري أن يتم تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها، لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف، لذلك يجب عليهم أن يقوموا بتغييره أو تنظيفه باستمرار، حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل جودة من برودة درجاته..

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى كيفية الاستخدام الأمثل لجهاز التكييف، مؤكدا ضرورة ضبط درجة التكييف على درجة حرارة 25، لأنها تحدث فارقا في الاستهلاك، وتقلل من فاتورة الكهرباء.

وأعلن الجهاز عن طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك، وجاءت كالتالي:-

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

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