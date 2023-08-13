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BBC

التحسن مستمر ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

11:24 م الأحد 13 أغسطس 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، حيث تستمر الأحوال الجوية في التحسن على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأكد هيئة الأرصاد أن الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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