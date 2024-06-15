إلغاء إجازات وتمشيط.. كيف استعدت "الجيزة" لعيد الأضحى 2024؟



كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة، من جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تواجد كامل القوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى؛ لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أية أحداث طارئة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، ففي قطاع التموين، تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة، وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز، والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات، وتمشيط الأسواق، والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك، وصرف البدالين التموينيين للمقررات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة، وتداول مستودعات الأنابيب، ومحطات تموين السيارات للاسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة، وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة، وجه "راشد"، مديرية الشئون الصحية، بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لمواجهة أية أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة، إلغاء جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم؛ لضمان جودتها، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.

وفيما يخص قطاع النظافة، قرر المحافظ إلغاء إجازات العمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل؛ لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات،وتحفيزهم ماديًا؛ لتفانيهم فى العمل بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكني والنظافة؛ للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر.

وتم تكليف هيئة النظافة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح، وتخصيص حملة مركزية بسعة 20 معدة نظافة؛ لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أكد محافظ الجيزة، بأن شركة مياة الشرب والصرف الصحي، شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى؛ لمتابعة الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة؛ لمواجهة أية مشاكل تنتج عن زيادة استهلاك المياه.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى؛ لرصد أية حالات بناء مخالف، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الحازم حيالها، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

كما وجه المحافظ، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.