حدث ليلًا| الطقس وأسعار اللحوم وبيان السكة الحديد عن سرعة القطارات

حدث ليلًا| طقس الغد وأسعار اللحوم وبيان السكة الحديد عن سرعة القطارات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.

بعد تعرضهم للنصب.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة في حج 2024؟

قال أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية أخرجت المواطنين حاملي تأشيرة الزيارة الراغبين في أداء الحج 2024 من مكة ونقلتهم إلى جدة لمخالفتهم الأنظمة.

شديد الحرارة والقاهرة 43 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس يوم وقفة عرفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت الموافق يوم وقفة عرفة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

التموين: تخفيضات فى أسعار اللحوم تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة

أكد العميد محمود السعدني، العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية "دي إم سي"، أن الشركة تتبع إجراءات صارمة لضمان سلامة وجودة اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي.

5 آلاف وجبة.. الجامع الأزهر ينظم أكبر مائدة لإفطار للوافدين في يوم عرفة

أعلن الجامع الأزهر الشريف، تنظيم مائدة تتكون ٥٠٠٠ وجبة إفطار للطلاب الوافدين، وذلك وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في التاسع من ذي الحجة الموافق يوم وقفة عرفات.

السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط: نعتذر للركاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات، بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى؛ لتفادى أية طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.